回顧2023年，是孫盛希歌唱事業的新高峰，先是韓文版《想見你》在韓國上映，她為電影演唱的主題曲《眼淚記得你》（Remembered）韓語版也跟著在韓國大紅，成功進軍國際，隨後她發行了第六張新專輯《Boomerang》廣受好評，也敲定了2024年底的演唱會行程，好事接連而來，可說是個豐收年。

孫盛希去年的歌唱事業再創新高峰，預告今年年底將會舉辦演唱會，會是個豐收年，佩戴浪琴表（Longines）MINI DOLCEVITA女表展現時尚品味。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時時尚，服裝提供／Moschino）

孫盛希是第三代韓國華僑，會說流利的韓文，去年在韓國宣傳電影《想見你》時，定居韓國的孫爸爸特地到現場聽她唱歌，不但忘情地揮著手，還送了她一束花，為女兒在歌壇上的成就感到驕傲，這也讓孫盛希感動紅了眼眶，有種「衣錦還鄉」之感。

「我覺得這一年來，我個性變得更開朗、奔放，願意敞開心胸接納新事物，也更願意迎接新的挑戰。」孫盛希笑說，也許開餐廳當了老闆娘後，被迫要接觸人群、學習拓展人際關係，給了她很多的啟發，心情也有了很大的轉變，變得更加勇敢。

浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列不鏽鋼鑽表，13萬1300元。（Longines提供）

LONGINES浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列鑽表，薄荷綠鱷魚皮革款，12萬2300元。（Longines提供）

浪琴表Spirit Zulu Time先行者腕表，14萬5900元。（Longines提供）

浪琴表浪琴表征服者Conquest系列鑽表，13萬7900元。（Longines提供）

年底在高雄跨年晚會上，孫盛希也在舞台表演融入了舞蹈，勇於展現自己的好身材和律動感，雖只是小試身手，卻贏得廣大迴響，讓她對自己的舞蹈與舞台魅力更有信心，決定在年底的演唱會上也會勇於挑戰自我，讓歌迷看到全然不一樣的孫盛希。

這回孫盛希接受本報邀請進棚拍攝浪琴（Longines）時尚專題，以黑白色系的斜紋軟呢套裝搭配浪琴最新款的MINI DOLCEVITA女表，方形表殼與格紋表帶完美融合，猶如珠寶手鍊，更添時尚感，另一套帥氣的黑色西裝則搭配中性風的Conquest Heritage系列腕表，展現女強人的氣勢，也完美呼應這一年孫盛希在歌唱事業與餐廳事業上的成就。