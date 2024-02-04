為了迎接新年到來，高雄壽山動物園準備一系列精采活動，因應黃色小鴨睽違10年重返愛河灣，動物園以黃色角落地景藝術及中信造船集團小鴨藝術裝置相互呼應，另外，春節期間也安排「龍 time LONG see」系列活動，推出春節大遊行、街藝表演、輕黏土鴨鴨木框畫親子DIY、主題營隊等活動，歡迎大小朋友到壽山動物園感受不一樣的新春體驗。

高市府觀光局長高閔琳表示，從2月開始，園區「光室咖啡」推出期間限定的鴨子造型點心，春節期間「龍 time LONG see」系列活動，包括每日上午10時30分進行「咚咚隆咚鏘大遊行」，同時還有最受小朋友歡迎的鴨鴨木框畫親子DIY（限量上、下午各200份）及街頭藝人表演。

此外，動物園以鴨子為主題，設計多樣化的營隊活動，規畫鴨鴨黏土奇幻藝術家、親子益智動物解密、壽山呱呱樂探索營及塗鴉鴉頭套手作主題營隊，讓小朋友們從遊戲中學習更多有關動物保育的小知識，目前正開放報名中。

中信造船集團也跟搭小鴨熱潮，發揮創意以船舶內裝使用的硬殼發泡板作為材質，切割出37片有如船身般圓滑曲線的剪影，以造船排列龍骨方式，將片材組合成抽象的鴨子藝術裝置，於2月25日前在壽山動物園入口處展出。

動物園補充，為迎接春節假期到來，日前就部分獸舍細部進行優化，改善動物棲地環境，讓動物們提早除舊佈新喜迎春。以黑猩猩舊獸舍改造的「光室咖啡」近日也取得綠建築標章，更增添這生命教育場域的永續性意義。此外，園內也執行遊客參觀步道優化、鳥園與鹿園木棧道改善及休憩涼亭空間改善等，希望在增進動物福祉之餘，也讓遊客享有更完善的參觀體驗。