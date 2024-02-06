男女朋友交往，通常會有其中一方屬於比較主動的人，這樣雙方的關係進展才不會太慢，但遇到這款木頭該怎麼辦呢？一名男網友就透露，近日女朋友單獨來自己的租屋處玩，期間數次幾乎快走光，可是女友卻幾乎都沒在遮，讓他好奇詢問為什麼會這樣。

一名男網友昨（5）日在「Dcard」表示，上周女友穿著一件洋裝到他的租屋處玩，房間裡面就只有彼此兩人，有時候兩人靠的非常近，幾乎都能看進對方胸口了，但對方卻只把手似遮非遮的放在旁邊，沒有直接遮住洞口。

原PO透露，他與女友還沒有坦誠相見過，但女友不只不遮胸口，連坐在床上時裙子也差點走光，「有點好奇，是因為我的緣故才不會下意識做遮掩嗎？女生們跟男友在一起是不是都沒在遮的？」

結果其他人全都傻眼，只能捶心肝說原PO根本是個大木頭，喊「跟男友單獨一起怎麽可能遮，就是要讓他看嘛」、「跟男友在一起不就是要努力勾引他嘛」、「女生要走光自己意識得到，刻意不遮就是要給你看的」、「看不懂她在勾引你嗎」、「故意不遮的謝謝，只差沒有直接掀起來」、「不會遮啊，還會趁他轉身的時候把衣服拉更低」、「女友內心話：都這麼明顯了他怎麼還不出手」、「你真的是很可愛欸，大木頭」、「會假裝遮，但根本沒遮到，就像本文，畢竟若隱若現才是最棒的」。