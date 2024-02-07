台南市警二分局員警遭控上月30日偵辦一起妨害自由案涉及施暴動粗，葉姓、何姓少年家屬7日由律師陪同到台南地檢署提告，同時還有網友在PTT爆料指控二分局警員養線民構陷他人持有毒品。南市警二分局對此回應，坦然面對，交由檢察官偵辦調查。

南市二分局表示，針對員警遭指控過肩摔、以電擊棒施暴逼供等說法，初步調查並無少年及家屬所指控施暴動粗等情事，除已保存相關駐地影像調閱監視器、密錄器佐證，也主動展開調查，毋枉毋縱，若有檢舉情事，將依法究責嚴辦。

警方表示，該起案件是發生在上月底，當時接獲一起妨害自由案，到永康區搶救黃姓被害人脫困，相關12名涉案人都已依法送辦。

今天下午葉姓、何姓少年由家屬律師陪同出面指控員警，同時也有網友在批踢踢爆料，指A男因販毒遭二分局警察逮到，警方跟A男說，可以不辦販賣罪，只用相對較輕持有罪名送辦，但交換條件是A男須當線民協助警方釣魚，且至少要幫警方找到3個替死鬼，交換條件就是販賣改持有才能成立。

該篇爆料文章還提及，一名倒霉計程車司機成了被抓交替的倒楣鬼，拿到A男提供包裝好的毒品，準備送貨就被優勢警力在路上攔截，「被搜出」毒品且依照警方的設局，以販賣毒品罪送辦，這名司機找上A男質問，獲知自己被陷害，莫名變成販毒罪，氣到抓狂，把當警方抓耙子的A男痛扁一頓，二分局接獲A男求救，將現場涉案人帶回，以掐脖、電擊棒等暴力方式逼供。

據了解，涉及上月底妨害自由的這一夥人，過去1年來因毒品案多次遭台南市各警分局查獲，警方不排除這夥人因毒品屢遭警查獲，嚴重影響生計，疑幕後有人刻意操作，今天提告員警，同時還上網爆料。

南市警二分局強調，對的事就是對的，坦然面對，至於養線民之說，警方表示，二分局一年偵辦超過2000件案子，這種說法對努力辦案的同仁不客觀不公平，一切交給檢察官展開調查，讓司法還給一個公道。

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