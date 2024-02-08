今（8）日是小年夜，不少人忙著大掃除，一名女子近日考慮把家中傳統拖把換成好神拖，問網友是否值得購入，貼文曝光後，獲得一票婆媽好評，指好神拖好用程度用過就回不去，但也有人推薦她買掃地機器人，讚清掃家裡更節省時間也省力氣。

原PO昨（7）日於PTT八卦版指出，從前就聽說好神拖很好用，也有到親朋好友家裡試用，旋轉脫水式設計讓她感到非常新奇，但她從未買過，近日家裡的拖把壞掉，考慮要替換成好神拖，問網友值不值得買？

用過的主婦都大讚好神拖比傳統拖把好用、省力，價錢也不貴，產品設計推陳出新，水桶設計變小不佔空間，唯一缺點是拖把的棉頭是消耗品，需要經常換新，「用了就回不去，記得不要買腳踩的」、「幾百塊而已，只要能省一點事就賺到了。」

但也有網友表示，現在多數人都已改用掃地機器人，功能性較廣，買回設定好，日後只需按一個鈕就能掃拖，家裡能變得乾淨，「給機器人拖就好了」、「現在機器人都掃拖，妳Lag太久了。」