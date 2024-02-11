很多男生包包內都會攜帶「套套」以備不時之需，但是沒有想到女生包包內也會放「套套」，讓身邊的男性朋友感到驚訝，網友：「啥年代了」。

一名男子在網路《Zuvio》發文表示，沒想到這年頭，女生居然會在包包內放「套套」，事情原由是因為，日前跟女性朋友出門逛街，協助在包包內幫忙女性友人拿錢包，在翻找的過程中發現裡面有一個孰悉的東西，仔細看發現居然是「套套」，當下沒有多問，把錢包拿出來就給了女性友人，但是內心還是充滿了疑問，兩人認識快10年，確認她是母胎單身，又怕擔心她是在從事特殊行業，腦中不斷出現多個問號，又不敢主動問她，上網問問網友意見。

網友看到這篇文章留言表示：「招財或者備用」、「放皮包內那個是招財用的」、「我皮夾也放，而且過期了」、「一堆男生也不會放保險套好嗎」、「錢包放保險套是守財吧」，而至於到底放「套套」是何種作用，這就不得而知了。