林熙蕾紐約參與時裝秀。（喜鵲娛樂提供）

林熙蕾紐約參與時裝秀。（喜鵲娛樂提供）

林熙蕾紐約參與時裝秀。（喜鵲娛樂提供）

林熙蕾日前受邀出席於紐約公共圖書館舉辦的美國時尚品牌Tory Burch 2024秋冬系列時裝秀，手拿品牌最新款 Lee Radziwill雙層迷你手袋，與鄰座以電影《追殺比爾》系列廣為人知的演員鄔瑪舒曼相談甚歡，除了分享時裝秀心得，也交流不少工作和育兒經驗。

紐約出席時裝秀期間剛好正逢農曆春節假期，讓不常在佳節與家人分開的林熙蕾透露：「剛開始有點不習慣，但又覺得是自己難得的小假期。」在美國長大的林熙蕾此趟赴美工作對於一切都熟悉又自在，除了趁空檔請工作團隊吃另類西式團圓飯，也到紐約第五大道附近的咖啡廳度過午後時光，當天剛好是大年初一，「林太」也笑說：「就當是走春走到紐約來了吧！」

林熙蕾也去了當地友人推薦的Russ ＆ Daughters麵包店，除了現場享用新鮮出爐的貝果外，更是打包了好幾份想帶回台北與家人分享。

近年鮮少於螢光幕前亮相的林熙蕾，自去年底的Netflix影集《此時此刻》攜手林心如共譜唯美女女戀後，又以今年王家衛首部電視劇《 繁花》、賀歲電影《紅毯先生》飾演天王劉德華的太太，重回大眾視野 ，令久候的粉絲又驚又喜。其中尤其以《繁花》中的林太一角造成熱烈迴響，讓觀眾們紛紛大讚「女神一個眼神就足夠霸氣」，林熙蕾的小女兒蜜蜜在看過播出後更自稱「小林太」，在家揣摩起林太劇中神情與經典台詞「至真園是我的了」，惹得全家人大笑不已，林熙蕾更說：「今年她的萬聖節角色有著落了！」