肉桂是廚房中常見辛香料，其濃郁的香氣，深受許多人喜愛。對此，營養師吳欣陵指出，肉桂具有促進新陳代謝、維持消化道機能、增強胰島素活性等功效，能為健康帶來正面影響。不過她也提醒，肉桂所擁有的營養好處不等於肉桂捲也有，光1顆就含2.84份油脂類，吃太多會長脂肪，務必要小心攝食。

吳欣陵在臉書專頁「吳欣陵 營養師」發文表示，研究顯示，肉桂能促進新陳代謝、維持消化道機能、增強胰島素活性，其中，肉桂增強胰島素活性是針對第二型糖尿病患者做的實驗。

雖然研究稱肉桂能增強胰島素活性，但吳欣陵說，肉桂捲可不行，並進一步分析其份量及營養組成，1顆含有1.97份全穀類、0.3份豆魚蛋肉類、0.2份乳品類、2.84份油脂類；蛋白質占8％、糖類占53％、脂質占39％，約397大卡，油脂類、熱量皆相當可觀。

若仍要吃肉桂捲，吳欣陵表示，應學會替換聰明吃，例如當日少吃半碗飯、不吃高油食物，並增加蔬菜量，同時也要記得運動。

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹先前也曾推崇肉桂的好，指其富含鈣、鐵、錳、黃烷醇、纖維，以及一些強效的抗氧化劑，能調節血糖與血脂、抗菌、抗發炎、止痛、改善腸胃道功能等。不過，若為陰虛火旺體質者、孕婦和出血性疾病患者，應避免食用。