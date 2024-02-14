在疫情間曾在台灣掀起追星風潮的鋼琴家周善祥，今年新春再度重返台灣，於北中南巡演，7場曲目不重複，特別的是，這次他也將和享譽國際的法國小提琴名家杭諾．卡普松（Renaud Capucon）同台，帶給樂迷不同的音樂饗宴

周善祥和卡普松的緣分，是始於2016年的薩爾茲堡音樂節，當時原訂由卡普松、鋼琴家普萊斯勒演出莫札特小提琴奏鳴曲全集，然而普萊斯勒身體不適，改由周善祥代打上陣，卻意外開啟兩人合作的契機。

卡普松如此表示，「在薩爾茲堡音樂節現場，我們兩人的『默契』渾然天成。演出結束後，我們就決定將莫札特鋼琴與小提琴二重奏錄製成專輯，也開始規劃未來合作的方向。那次與Kit（周善祥）一同演奏的經驗，就像是踏上一段美妙的音樂之旅。」

而莫札特之於周善祥，意味著他人生的起點。彈奏莫札特的音樂如同以科學視角認識世界，簡單、真實、自然，卻總能觀察到意想不到的有趣現象，點燃周善祥對古典音樂的興趣。

從5歲至15歲，莫札特的鋼琴作品如同玩伴，陪著周善祥度過童年；2020年，周善祥以莫札特鋼琴奏鳴曲全本展開首次巡迴、2022年《回到原點》音樂會精彩的莫札特安可曲。而周善祥2024新年主打，也同樣將以莫札特展開他的音樂壯遊，不同的是，他將帶來橫跨五個世紀，更多繽紛燦爛的作品。

周善祥與卡普松音樂會將於2月21日在台北國家音樂廳登場，之後為周善祥獨奏會，將於2月24、26、29在台北國家音樂廳，3月1日到台中國家歌劇院中劇院、3日在屏東演藝廳音樂廳，5日回到台北國家兩廳院演奏廳，9日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。