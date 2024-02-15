黃捷當年質詢韓國瑜畫面（取自中時新聞網畫面）

昔議會質詢變立院同學 黃捷白眼韓國瑜一戰成名 @ChinaTimes

民進黨立委黃捷和昔日「翻白眼」當事人、立法院長韓國瑜如今變成同班同學；黃捷曾表示，過去都過去了，接下來就好好當同學吧。黃捷對韓國瑜的態度突然變了嗎？媒體人黃揚明認為，黃捷對陳其邁很溫柔，因陳其邁選上高雄市長時，黃捷是執政黨議員；現在黃捷是執政黨立委，質詢行政院長陳建仁時，難道要翻白眼嗎？

針對黃捷稱，她會和韓國瑜在立院好好當同學，主持人張介凡在中天《大新聞大爆卦》節目中問到，黃捷怎麼突然變了？之前她對韓國瑜好兇。黃揚明表示，其實黃捷對陳其邁很溫柔，重點在於，黃捷在高雄時，是在野黨議員，當陳其邁選上高雄市長，她則變成執政黨議員。現在她是執政黨立委，她難道要對陳建仁翻白眼嗎？不過，黃捷即便去質詢官員，第一件事情還是要跟立法院長鞠個躬，請官員上台。

黃揚明接著表示，新國會從2月20日開議，有3個月的新生訓練，而且這次有看守內閣，所以520之後，還會有另外一批新的官員上來。新的官員一上來，立法院這一會期會再一次總質詢，所以這次立法院會期會有2次總質詢，不會到5月底準時結束，會延會至總質詢結束。

黃捷「經典」畫面一次看

黃揚明指出，大家會開始陸續聚焦在沒有見過世面的立委質詢，或是重返國會的，甚或聚焦像國民黨徐巧芯，傅崐萁等比較大咖的立委。他們質詢的動態，會變成新聞焦點之外，也要看有沒有立委開工之後開記者會，揭發一些弊端等等，針對立委們的表現，大家會給3個月的時間觀察，未來搞不好會冒出新明星。