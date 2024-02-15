陳威全入行20年，音樂路走來艱辛仍堅持到底。（陳俊吉攝）

陳威全今年將跨出同溫層，工作上嘗試更多新的挑戰。（陳俊吉攝）

陳威全今年將跨出同溫層，工作上嘗試更多新的挑戰。（陳俊吉攝）

陳威全去年底推出入行20週年新專輯《MAMAK》，音樂路走來艱辛仍堅持到底，而結婚14年的他，也和老婆感情始終如一。問起婚姻維繫秘訣，他笑說：「我的理論，只要有爭執就是我先道歉，不管誰對誰錯，老婆開心最重要，這是生存之道。」老婆是家中財務總管，他日領500元伙食費，額外開銷全靠私房錢支援，包括過年包給老婆的紅包錢。

陳威全和老婆養育3個兒子，他一肩扛起家計重擔，老婆則在家照顧孩子們，專心當個家庭主婦；回想夫妻倆共同走過他事業高低潮，陳威全感性說：「她在旁邊默默支持的那種信任，一直是我在這行最大的動力，只要我講什麼，她都百分之百支持。」3個兒子分別6歲、5歲及3歲，都已知道爸爸是歌手？「他們知道但也可能不是那麼清楚這一行，他們比較常叫我『威全老師』，因為很常聽別人這樣叫我」。

不過孩子們在家時，倒是經常播他的歌聽，尤其喜歡新專輯裡的〈媽媽擋〉，隨著歡樂的音樂聲開心跳舞。唯獨老二竟說他的歌難聽，還向老爸推薦由五月天阿信力捧、4位才女組成的「怪物新人」，小大人模樣逗笑他和老婆。

3個孩子都對音樂頗感興趣，將來有望承接爸爸的唱片事業？陳威全直言：「我個人希望如果有機會，想讓他們3個都體驗一下當藝人，我當老闆幫他們發片。」3個兒子的長相也都十分帥氣，尤其老二隔代遺傳祖父，混血兒臉蛋更加有型，陳威全爆兒子的料笑說：「他應該是最有女人緣的，一次我們在外面就有妹妹主動走過來要認識他。」

父子4人經常黏在一起，每天親親抱抱感情緊密，而他和老婆也為孩子們買了儲蓄型基金作為將來的教育經費，打算等孩子升上國中後，陸續安排出國念書，且考量到孩子隱私，他打算等兒子們7歲後就讓他們減少曝光、慢慢消失在他的社群，「保護他們也留給他們一些私人空間」。

2月迎來40歲生日的陳威全，新的一年將全力衝刺歌唱事業，除了再接再勵推出新專輯，也打算在台灣、大馬等地舉辦演唱會，「今年會跨出同溫層，嘗試更多新的挑戰，也有在規劃前往大陸發展」。