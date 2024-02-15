民眾黨主席柯文哲小年夜發文感慨，過去一年是人生的重大挑戰，「我也在自省，個人是否做出了哪些錯誤的決定？」精神科醫師沈政男直指，柯錯在撕毀藍白合協議，才走上「義無反顧輸一次」的路。他強調，柯文哲聲量在選後馬上下跌，必須意識到民眾黨就是一人黨，唯一功能就是幫柯選總統，唯一要做的事就是促成藍白合印在同一張總統選票上。如果賴清德第一任總統做得不差，2028即使柯盧配或盧柯配也不會贏。

沈政男今(15日)發文直言，柯文哲做錯的地方就是毀棄藍白協議，否則現在就是副總統了；他以為年輕人支持他就是未來的希望，其實年輕人長大以後就改投別人了。所以接下來柯文哲如何做對？三個字：藍白合。年輕人如果反感，就要說服他們，當然首先要說服幕僚與身邊的要員。

沈政男指出，2028就是2004的翻版，就好像2024是2000的翻版一樣，只是宋楚瑜在三腳督敗選後，馬上知道必須國親合，但直到現在柯文哲還沒意識到，三腳督之下，不管是選市長、區域立委或總統，民眾黨都不可能當選。現在，民眾黨只剩8席不分區立委，頂多還有新竹市長，比起先前柯文哲有台北市長舞台可以揮灑，差太多了，於是柯文哲聲量在選後馬上下跌了。

沈政男強調，柯文哲必須重整領導風格，不要再想什麼把民眾黨經營成第三大政黨，而是必須意識到，民眾黨就是一人黨，也就是柯黨，唯一功能就是幫助柯文哲選總統。現在到2028唯一要做的事，就是促成藍白合印在同一張總統選票上，其他都是為了營造這樣的局面所做的準備工作。「須知，如果賴清德第一任總統做得不差，那麼2028即使是柯盧配或盧柯配，也不會贏啦，就好像2004一樣。參考參考！」