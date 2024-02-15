資深媒體人狄志為是TVBS新媒體事業部副理，同時也是時事名嘴和主持人，時常上談話性節目分享觀點，平時也會透過社群平台和粉絲們互動；日前他分享花40元點一盤燙青菜，卻發現盤中菜梗比葉子還多，讓他感嘆「希望只是偶發！」也引發民眾對於物價的討論。

狄志為日前去連鎖牛肉麵店用餐，但餐點送上來後卻傻眼：「沒想到我們台灣的牛肉麵連鎖店，燙青菜也已經縮水成這樣嗎？『梗比葉還多』重點是很少一盤啊！」兒子還安慰他可能是貴在淋青菜的肉燥，但狄志為仍很糾結，印象中以前來吃沒有這麼少，但因為拉不下臉所以當下沒有反應。對此他感慨：「可以理解，現在什麼都漲，但至少質量也得顧，不然容易流失客人，我下次來應該就不會再點燙青菜」，而他也公布這盤燙青菜的價錢是40元。

前幾年燙青菜價位約30元，近年悄悄上漲，許多網友也說：「它走法式料理風」、「高雄的路邊攤麵店，這樣的份量也是一盤40元，而且肉燥比這一盤少很多，所以去外面吃都不點燙青菜了」、「也不是全部都怪物價上漲，是現在的人做生意越來越沒良心」、「今年的菜區，根本便宜到不想收成的情況。」、「真的有點少」、「決定還是自己煮」、「真的好少喔」、「也很有可能是今天製這盤小菜的服務生份量抓太少，我從事餐飲發現常會有這問題」。