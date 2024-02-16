41歲藝人徐小可和老公阿Ben於2010年結婚，生下2男1女，但依舊保持纖細身材，近日她在節目中透露，小時候一昧的減肥，導致她曾暴瘦到剩38公斤，停經2年半，導致掉髮、血管突出等額外症狀，還被醫師鄭重警告。

徐小可近日在節目《小姐不熙娣》裡提到，在17、18歲時曾不當減肥，讓164公分的她最瘦只有38公斤，她說「我停經了2年半」，讓現場來賓驚訝表示「太久了吧」，徐小可說最初她還因此感到很開心，覺得能省衛生棉，其他女生在肚子痛時，她卻是天天都可以去游泳。

但後來身體發出警訊，徐小可發現自己開始會掉頭髮、血管凸出來，還動不動就會頭暈，她趕快去看醫生，試了很多方法，打催經針、吃中藥、吃催經藥都試過，但都沒有辦法，抽血時，醫生警告「妳現在的體重，只能維持妳的生命。」

徐小可說後來發現自己罹患厭食症，吃了東西但是都沒有吸收，隔天體重都會減輕0.5公斤。她說當時因為爸爸負責照顧生病的媽媽，她需要獨自照顧弟弟，產生壓力。之後等到她體重上升到42公斤後，有次上廁所時突然覺得熱熱的，徐小可說「姨媽來了！我差點哭出來。」現在徐小可的體重則是維持在50公斤，她說自己一直對食物沒有慾望，可以吃的很清淡，老公阿Ben每次問她要吃什麼，她都沒有想法。

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