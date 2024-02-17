飯店房間大多有提供熱水壺，讓房客煮熱水，一名女網友表示，曾在新聞看到有人用飯店熱水壺煮泡麵，甚至惡作劇煮內褲，所以她都不敢用，就算看起來很新，心裡仍有陰影。話題引發討論，許多網友也說不會用飯店的熱水壺，不過不少人認為洗過、煮過就可以用了，「外食也沒多乾淨」。

一名女網友在批踢踢發文表示，之前看新聞得知有人用飯店熱水壺煮麵、煮蛋，甚至煮內褲，從此不敢再用飯店的熱水壺，不過日前和朋友出遊外宿，發現對方直接用飯店熱水壺煮熱水，泡奶給小孩喝。

原PO說熱水壺看起來滿新的，飯店也不會不乾淨，「但就是心裡有陰影」，她也好奇網友們會不會使用飯店的熱水壺？

貼文引發兩派論戰，許多網友直言不敢用，「我都自己帶煮水壺，現在有小型的，體積不大」、「本來會用，自從看新聞後也不敢用」、「都不知道上一個人拿熱水壺做了什麼」、「做飯店相關的朋友說遇過有人尿在裡面」。

也有一票網友認為「水有滾過就好了，難道外食很乾淨嗎」、「水煮沸後就把所有細菌殺死了，怕的話用之前先煮一次」、「哪次不用，喝過那麼多次到現在都沒事」、「外食都比這個熱水壺髒吧！」