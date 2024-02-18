DAME TIME ⌚️



Dame Lillard scores 26 points to take home the 2024 #Starry3PT ‼️



Back-to-back champion. pic.twitter.com/ckKB4FAsiC — NBA (@NBA) February 18, 2024

接著登場的NBA三分球大賽，尋求衛冕的拓荒者後衛利拉德，預賽跟老鷹後衛崔楊、灰狼前鋒唐斯同拿26分且經加賽才闖進決賽，卻在決賽再次上演招牌看錶戲碼，直到最後一顆兩分彩球投進，才以26分驚險擊敗崔楊的24分完成衛冕，「我就是想要創造戲劇化結局！很開心我可以衛冕。」

8取3晉級的預賽第一個登場的是崔楊，他以26分完成，接著上場的騎士後衛米契爾21分、哈利伯頓26分、公鹿後衛比斯利20分、26分、尼克後衛布朗生24分、爵士前鋒馬爾卡寧25分，壓軸登場的利拉德，也是26分。

4個拿下26分球星進行加賽，決定哪3人可以晉級決賽，時間變成30秒，崔楊拿下15分，哈利伯頓則拿12分，唐斯(雖然首點他踩線出手)竟然拿下16分率先宣告晉級，利拉德也拿16分，直接把哈利伯頓淘汰出局。

來到最終決賽，唐斯決定率先上場，結果他投進比預賽還差的22分，崔楊接著上場，也剛好投進24分，利拉德壓軸上場，結果他前四點就投進24分，卻在最後一點前4球落空，直到最後一個彩球才投進，驚險以26分氣走崔楊，他也比出招牌看錶手勢宣告自己成功衛冕。