台糖冷凍安心豚梅花肉片被食藥署及台中市政府檢出瘦肉精「西布特羅」，民進黨立委林俊憲在臉書發文，指依《憲法》可邀台中市長盧秀燕到立院備詢，引發爭議。國民黨新科立委羅智強則質疑，若開此先例，日後是否所有縣市首長都要比照辦理？地方議會是否也可質詢行政院長？高雄市衛生局也查獲，有業者用致癌的業染料蘇丹紅製成19項辣椒調味品販售，高雄市長陳其邁是不是也該到立院報告致癌辣椒調味品事件？

「要不要叫陳其邁到立法院備詢？」羅智強今(18日)在臉書發文表示，台中市驗出台糖梅花肉片含瘦肉精，民進黨立委林俊憲要邀請台中市長盧秀燕到社福衛環委員備詢。立法院監督行政院施政，民選地方首長則受地方議會監督。民進黨要盧秀燕到立院備詢，違反憲法所定中央與地方權限劃分的均權原則。曾6連霸立委，又連任台中市長，以盧秀燕的議會經驗，又何懼到立法院？但地方自治必須尊重，憲政原則必須維護。

羅智強質疑，民進黨若要開先例，日後是否所有縣市首長都要比照辦理，到立法院備詢？高雄市衛生局也查獲，有業者使用致癌的工業染料蘇丹紅，製成19項辣椒調味品販售，共有145.36公斤製成品流向全台7個縣市，高雄市已售出56.76公斤相關產品。林俊憲說，立法院各委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。高雄市長陳其邁是不是也該到立院報告致癌辣椒調味品事件？民進黨要不要叫陳其邁到立院備詢？

羅智強強調，台中市食安處與衛福部食藥署，都在台糖豬肉中驗出瘦肉精西布特羅，是不爭的事實。現在最該做的，就是西布特羅的藥品溯源調查，找出到底問題出在哪，這也是中央的職責所在。這陣子綠媒、側翼、綠營民代瘋狂帶風向，用各種不實訊息攻擊盧秀燕，又想藉邀她到立法院備詢，把食安問題變成政治問題，將責任都推給地方。再問一次，同樣標準，要不要叫陳其邁到立法院備詢？

羅智強直言，就像台北市長蔣萬安所說，如果立法院可以質詢地方首長，那地方議會是不是也可質詢行政院長？