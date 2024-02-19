花蓮縣政府考量元宵節將至，避免爆竹聲響干擾民眾作息，將與相關局處到縣內施放熱點聯合稽查，取締爆竹煙火噪音、違規擺攤等違規情形。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內雖設有爆竹煙火管制時段，卻還是有人違規施放，讓隔天要上班上課的鄉親十分頭疼。花蓮縣環保局考量元宵節將至，將與相關局處到施放熱點聯合稽查，取締爆竹煙火噪音、違規擺攤等，一旦發現違規情形，將依《噪音管制法》處3萬元罰鍰及《爆竹煙火管理條例》祭出最高15萬元罰單，提醒民眾勿與荷包過不去。

農曆春節期間，每晚都能聽見鞭炮此起彼落的聲音，不過花蓮縣政府對施放飛行類、升空類、爆炸音類、摔炮類等爆竹煙火時段卻祭有管制時段，平日為晚間10時至翌日上午7時，特殊節日如元旦、春節、元宵節等，則放寬至翌日凌晨1時起至上午7時止。

環保局考量多數民眾不清楚縣內施放爆竹管制時段，春節前夕與期間，會同消防局、警察局及縣府觀光處在縣內鞭炮燃放熱點如太平洋公園、七星潭等處進行聯合稽查，取締違法施放爆竹煙火及鄰近道路違法設攤販售情形。

環保局表示，稽查人員會先以勸導方式提醒違規施放炮竹的民眾停止施放，消防局則對現場以小貨車擺設移動式攤販清查確認販售數量等。雖然春節連假已結束，不過取締爆竹煙火噪音、違規擺攤情形的聯合稽查專案勤務將會持續至元宵節。

環保局呼籲，一旦有違規施放爆竹煙火的情形，不需量測噪音值，可依《噪音管制法》處3000元至3萬元罰鍰，消防局也將針對違規行徑，依《爆竹煙火管理條例》處3萬元至15萬元罰鍰，若是外加鞭炮粒狀物汙染及炮屑未清掃部分，還可依《空氣汙染防制法》及《廢棄物清理法》規定告發。

環保局提醒民眾，如有發現違規燃放鞭炮、深夜喧嘩等噪音擾民等行為，可撥打110、119及環保局24小時公害陳情電話（03）8233131尋求協助。