春節連續假期後就是元宵節，新竹縣有湖口行春宴、新埔花燈迎天穿、北埔油笐火、寶山打中午等4個活動陸續登場，縣長楊文科歡迎民眾持續來新竹縣走春，認識在地歷史文化，用滿滿的活力迎接新年。

最先登場的是湖口鄉行春宴，17日在湖口三元宮有「花車遶庄祈福」揭開序幕，遶境範圍涵蓋北湖口5村6庄，鄉內各社區則帶來的創意踩街，中午在三元宮後方廣場有「萬人食福體驗」，還安排多組客家藝人的行春福會。湖口鄉長吳淑君邀請洛地民眾來到湖口體驗傳承百年的傳統習俗文化。

2024新埔花燈迎天穿活動在24日舉辦，將有花燈動態、靜態展示及千人踩街的熱鬧場景，呈現新埔的傳統活動與創新。新埔鎮長陳英樓指出，在鎮公所附近的文教用地、市場用地展區，已展出稻草藝術裝置，也歡迎大眾屆時一起參與。

北埔鄉「正月十五油笐火」活動在24日、25日舉辨2天，24日有「遶山花」輕旅行體驗，廟前廣場安排油笐火手作體驗活動，還首度加入客家猜燈謎遊戲，晚間擎火夜遊秀巒山，照亮北土埔小鎮。

25日在鄧南光影像紀念館舉辦米食市集搭配悠閒的草地音樂會，邀請友達光電董事長所組成的薩克斯風樂團-WOW SAX演出，更可飽食在地精美的米食料理。北埔鄉長莊明增指出，今年特別舉辦油笐火攝影比賽，最高獎金1萬5千元。

寶山鄉「打中午文化季」也在24日、25日舉辦2天的系列活動，24日在新豐宮有神明遶境祈福、千人挑擔食福等活動，25日在寶山國中有「客家歌謠大賽」、「創意米食大賽」等活動。寶山鄉長邱振瑋表示，除邀知名歌手演唱外，還有兒童氣墊設施、親子DIY彩繪及摸彩活動，非常適合全家大小共同參與。