《灼人秘密》台灣演技派女星吳可熙因主演新片《以愛之茗》入選2024年第74屆柏林影展主競賽單元，18日受邀參加文策院於當地舉辦的台灣之夜，與男主角張翰攜手現身會場，收到許多台灣影人給予祝福，金馬影帝李康生特別為她加油打氣，昔日合作演出《冰毒》的王興洪相隔10年也以新片《睡覺時眼睛睜開》一起回到這裡，一見面立刻來個溫暖的擁抱，她感性表示：「每次到國際影展最期待參加台灣之夜，在異地見到熟悉的台灣電影工作者，特別親切、溫暖，謝謝大家的祝福！」

吳可熙在新片《以愛之茗》片中與張翰是一對怨偶，戲外都是水瓶座的兩人磁場很合，拍完成為好友。張翰來不及參加開幕紅毯，仍透過手機直播為她加油打氣，更把紅毯影像截圖傳給她，笑稱氣色沒有被時差影響。台灣之夜是兩人在柏林影展首次合體，許多台灣影人爭相搶著合照，張翰現場一見到人就以劇中角色關係來打趣介紹吳可熙，笑說：「這是我的前妻！」而吳可熙也作勢配合搞笑演出：「我的前夫身體在這裡，心被小三偷走了！」幽默的開場方式逗樂眾人，瞬間拉近了每個人的距離，也足見兩人因合作展開的好友情。

《以愛之茗》世界首映票券已搶購一空，官方舉辦的6場媒體試片也全部索票完畢，關注度很大，兩人平常心看待，希望各國影人看完會喜歡。第一次參加柏林影展的張翰一見到來過好幾次柏林影展的吳可熙，立刻抓緊機會詢問她影展相關細節，也趁機詢問當地有哪裡好吃的，她立刻推薦當地一家位於知名作家約瑟夫羅特（Joseph Roth）故居開的餐廳，有德國香腸、啤酒，還有道地的德國麵疙瘩（Spätzle）及德國炸豬排（Schnitzel），並推薦一些好逛的在地商店，張翰一聽到立刻記下來，笑虧：「妳果然很熟！」

吳可熙在台灣之夜上也遇到另一個「前情人」王興洪，兩人2014年因主演《冰毒》首次參加柏林影展，如今相隔10年兩人再度在柏林影展相見，吳可熙以新片《以愛之茗》入選「主競賽單元」將角逐演技銀熊獎，而王興洪也以主演的新片《睡覺時眼睛睜開》入選「邂逅單元」，彼此都更上一層樓。兩人老地方再見面，10多年的友情惺惺相惜，特別互相加油打氣，王興洪向友人介紹吳可熙表示：「我的表演是受到她的啟發，現在才可以站在這裡」讓她聽了很感動，感性表示：「10多年的戰友，還是一樣溫暖、貼心，看見他就無比的安心。」