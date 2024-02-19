Ngl this may be the worst shot selection in all star game history 😭 pic.twitter.com/WCtLb9Zc2D — MavsMuse (@MavsMuse) February 19, 2024

Is this the worst all star game? — CarlosStory (@CarlosxcStory) February 19, 2024

NBA明星賽正賽的比分再創新高，東區明星隊211比186大勝西區明星隊，合計397分，差1顆三分球就達陣400分。先前最高紀錄是2017年明星賽合計374分（192比182），2016年明星賽369分（196比173），2023年明星賽359分（184比175），2019年明星賽342分（178比164）。

今年台南全運會，台中林宜輝單場轟下142分（投進46顆三分球），金門羅鈺群獨得136分。那是無意義的排名賽，雙方都是在消化垃圾時間，但也證明只要沒人阻擋，籃球老手要砍個100分並不難。NBA明星賽這樣下去，未來幾年突破400分也在意料之中了。

NFL名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）在X平台嘲笑：「NBA明星賽正賽已經變成三分球和灌籃大賽了。」

美國體育網The Ringer創辦人Bill Simmons寫道：「很好笑，我們花很多時間在爭辯誰是明星賽先發和遺珠，結果比賽總是爛成這樣。」

美國球迷在網路吐槽這是最糟的比賽：「NBA明星賽快要和NFL明星賽一樣爛了」。NFL美式足球因為碰撞激烈，明星賽是「點到即止」，收視率甚至比NFL例行賽還低，降低到籃球、棒球明星賽的水準。當今NBA球星身價高漲是前所未見，他們擔心受傷，更沒有理由在明星賽努力拚鬥。