香港黃大仙竹園南邨秀園樓，今（19日）早上7時45分許發生一起兒子持刀砍傷父親的血案，16歲兒子疑因不滿無業的父親爛賭又不顧家，一直耿耿於懷，今日因被父親叫醒上學而發脾氣，最後持刀械砍傷父親，造成父親臉及手腳濺血。

據《星島網》報導，今日（19日）早上7時45分，黃大仙竹園南邨秀園樓一名16歲少年，疑因不滿父親爛賭又不顧家，憤而揮刀襲擊父親，刺傷父親右小腿。事後少年自行報案，救護人員獲報到場，將受傷的父親送往醫院救治。

傷者由警員陪同送院，送醫期間已陷入半昏迷，右邊面部及耳朵均染血。員警持盾牌上樓調查，並拘捕涉案少年。少年後來被黑布蒙頭，一併由救護車送院檢查。

案發現場走廊外地面染有血迹，大門半掩，鐵閘鎖上，內側房間木床框亦沾滿血迹，地面有膠袋雜物，現場一片凌亂。

鄰居透露，今早曾聽到屋內傳出激烈爭吵聲，但聽不清楚吵架內容，其後聽到有警察登門調查。至於案發的一家人僅搬入1至2年，對他們一家並不熟悉。至於詳細的案發原因還有待警方調查釐清。