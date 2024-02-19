雲林縣政府動植物防疫所接獲民眾檢舉，位於林內鄉一處私人狗場疑涉不當飼養及虐待，本月16日防疫所會同斗六警分局與台灣NOE行動組織突襲稽查，共發現犬貓134隻，其飼養環境髒亂，糞便堆積通風不良，部分犬貓消瘦病弱，19日依《動物保護法》相關規定裁處。

防疫所指出，該狗場陳姓負責人涉嫌未妥善照顧場內犬貓事實明確，且於2015年即因違反《動物保護法》，遭彰化縣動物防疫所列為「不得飼養應辦理登記動物」的對象，因此現場犬貓由雲林縣政府執行沒入，責付保管及移動管制的保全措施。

雲林縣長張麗善表示，民間私人救援收容單位素質參差不齊，縣內自2023年起，已查獲蘇姓及本案陳姓等人，打著犬貓救援名義利用民眾愛心，大量收容需救援動物並收取費用，卻未妥善照顧，造成病弱未就醫等不當飼養情事，已嚴重影響動物福利，呼籲民眾行善時應慎選私人團體，避免愛心淪為不法者的斂財手段。

防疫所所長廖培志說明，全案沒入的犬貓已辦理公告認養，其中貓隻較多，適合居家飼養陪伴，且其中不乏親人溫和個性的貓隻，目前皆已完成絕育、狂犬病注射及晶片植入，歡迎民眾踴躍認養。