林志玲日前受邀參加北京國際電影節，在紅毯上表示：「好久不見，甚是想念」，讓不少大陸粉絲也表示很久沒看到她現身。昨(26日)林志玲曬出近日為大陸時裝雜誌拍的一組照片，除了封面照她穿開岔黑色長裙露出美腿屬於「正常發揮」外，其他的照片幾乎都被吐槽，還有一張她穿黑色禮服踏在水泥攪拌車上開腿燦笑的照片，也讓粉絲摸不著頭緒。

林志玲昨分享為大陸時尚雜誌所拍的照片，寫下：「感受愛，給予愛、分享愛」，照片裡林志玲展現俏皮風格，大秀美腿，還有一張她提著兩袋菜在電梯門口抬腿所拍的照片，其他照片場景還有路邊長椅、屋頂樓梯、水泥攪拌車等，引來網友回：「姐姐這是走的什麼風格」、「林志玲：看見了嗎？即便這個姿勢，我還是很美」、「你營業的時候能不能敬業一點，圖好糊啊」、「怎麼拍成這樣啊？ 」。

林志玲先前為了北京國際電影節向婆婆請假4天，並表示這是當媽媽後離開兒子最久的一次，之後她現身品牌記者會，自嘲來匆匆、去匆匆，有點像灰姑娘，她在北京工作時仍天天跟兒子視訊，透露兒子現在已經會說話，還是唯一喜歡聽她唱歌的人，會說：「媽媽好可愛」。

至於問到何時拍片復出？林志玲沒把話說死，表示目前還沒有想過，現在全心投入擔任陪伴家人的角色，「提醒自己也許在未來的某一天，會以不同的身分、方式，為電影圈共襄盛舉。」她並預告下月會回台陪媽媽吳慈美過母親節，認為花時間陪伴是最好的禮物，想念、想擁抱時就要行動，「因為時間不等人」。