公布「提高京華城容積率」會議紀錄！ 游淑慧揪3大疑點驚爆：討論過程竟全省略 @ChinaTimes

京華城開發容積獎勵爭議，台北市議會將成立調查專案小組。台北市議員游淑慧表示，她搶先去調所謂最核心關鍵的兩次會議的錄音帶，9名柯文哲當時的北市府官員面臨這麼重大的開發案，幾乎都不敢出席，還有一個人迴避。至於關鍵錄音帶是否是擊垮民眾黨主席柯文哲最重要的一個音檔？游淑慧表示，「對」 。

游淑慧27日在《決戰關鍵》節目中表示，北市府內部告訴她，檢調已經開始來要京華城的資料。監察院已經調查過，而且認定有重大違失，上周知道檢調也要查京華城時，台北市議會就趕快通過，要組成專案調查小組，因為只要一進入司法偵查程序，台北市政府又會說資料不給他們，偵查不公開，所以他們就搶先成立專案調查小組。

游淑慧表示，她搶先去調所謂最核心關鍵的兩次會議錄音帶，她發現會議紀錄根本沒有一個字是討論過程，整個討論過程只有一個字，叫做「略」，也就是說，只有結論，沒有討論過程。所以柯文哲當然嗆說，你公開會議紀錄。

游淑慧接著點出，因為沒有紀錄，現在只能靠錄音帶去翻譯譯文出來，她拿到兩個錄音帶共100多Mega，所以這個音檔非常龐大。

主持人張炤和問到「它或許是擊垮柯文哲最重要的一個音檔？」 游淑慧表示，「對」 ，而且更神秘的是，最關鍵的那一場「都設會議」，在審核容積最關鍵的總共有23個委員，其中有9名是柯市府現任官員、3名退休官員，其他都是外部學者，柯市府現任官員都不敢出席，幾乎都請假，9名裡面有7個都請假，然後出席的人裡面還有一個迴避。柯市府現任官員面臨這麼重大的開發案，幾乎都不敢出席。

游淑慧透露，前一陣子，台北市副市長李四川神神秘秘的一抹微笑告訴她，當年反對的人，在那一場「都設會議」都請假了。她後來才知道，當年反對的人原來就是柯市府的現任官員，柯市府現任官員是知道有問題不敢出席，還是被上面要求說，你如果反對就不要出來，因現任官員都怕法律問題，外部學者專家比較沒有法律問題，是不是如此，他們接下來會查。