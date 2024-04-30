公務員被視為鐵飯碗，不過近年離職率越來越高，有網友發現在圖書館工作的公務員，似乎整天都在櫃台吹冷氣、滑手機，好奇是不是最閒的公職？話題引發討論，過來人則透露，圖書館的公職人員非常忙碌，除了要整理書籍、辦展覽，還要應付怪人，甚至幫忙清尿都是很正常的事。

一名女網友在Dcard發文表示，每次經過圖書館都看到櫃台人員在滑手機，就算有書籍要整理，也可以使喚工讀生就好，她好奇問「圖書館員是不是最閒的公職？」

話題曝光引發討論，內行網友表示，圖書資訊公職真的很辛苦，所有行政程序、採購、核銷、管理和專案執行都會落在身上，而且現在的圖書館都希望能走入人群，所以外展工作很多，「不是坐在館內就是公務員，那些通常都是約聘人員。」

也有曾在市立圖書館打工的網友表示，那邊的公務員都很忙，除了整理書籍、淘汰或上架，也很常要寫計畫書、辦活動，另外還要應付怪人，甚至有沒水準的民眾會直接尿在地上，也要幫忙清理，「每個禮拜報警或叫救護車都是很正常的事」。