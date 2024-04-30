嘉義縣知名素食廠商積欠大筆營利事業所得稅、營業稅、勞健保費及交通罰鍰，總金額高達3951萬餘元，3359坪土地及4棟廠房將於5月7日遭法務部執行署嘉義分署拍賣，拍賣底價共計4億7135萬元，投標保證金9427萬元。

嘉義分署指出，這家素食食品產銷公司位於嘉義縣中埔鄉金蘭村4筆土地及4棟廠房，包括1棟5層樓鋼骨混凝土廠房、倉庫；2棟3層樓鋼骨混凝土辦公室、工場及1棟冷凍食品存放區，土地總面積3359餘坪（1萬1107.03平方公尺）。

法務部行政執行署嘉義分署將法拍嘉義知名素食公司廠區房地。（嘉義分署提供／廖素慧嘉義傳真）

法務部行政執行署嘉義分署聯合拍賣會訊息。（嘉義分署提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義分署指出，此次5月7日（星期二）舉行聯合拍賣會，雲林地區有46件法拍不動產，嘉義縣市有30件拍賣不動產，包括農地、建地及建物等，這家素食公司廠房是首拍，也是此次拍賣會最大筆的標的。

雲林地區的不動產訂於上午9時30分投標、10時開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2時30分投標、3時開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。