高雄17歲少女曉雲（化名）透過社群平台「Dcard」認識一名定居美國、自稱是醫生的許姓男子，兩人長期往來，而她前往法國當交換學生時，也曾與對方發生性行為，並拍下許多性愛片。事後被人妻抓包後，憤而提告曉雲並求償80萬元；法官日前審理，依侵害配偶權判處曉雲應賠償12萬元。可上訴。

人妻怒控，發現丈夫曾經寄送情趣用品「雙頭蛇震動吸吮器」挑逗曉雲，後來也在2022年8月31日主動聯繫，曉雲也坦承確實和許男互動親密，但許男之後仍持續每日視訊聊天，更在同年4、5間和曉雲同遊歐洲。

對此，人妻進一步說明，「他們也在法國旅行時發生性行為，曉雲還任由老公拍攝隱私部位」、「老公除了保存性愛片，還將二人的性器官接合」，導致她精神飽受痛苦，一度需要尋求心理師協助穩定身心狀況，憤而提告求償80萬元。

庭上，曉雲辯解，當時透過Dcard認識許男，對方向她透露目前定居美國、是一名醫生，起初並不知道許男已婚，甚至還有1歲女兒，直到後來接獲人妻來電告知、質問許男時，他還一度拍膛聲稱「正在協商離婚」，與妻子屬於分局狀態。曉雲說，許男當時風雨不改地陪她視訊聊天，因此對他的說辭信以為真，並在去年4、5月前往法國交換時和他數度見面、一起出遊。不過，二人5月初在巴黎不歡而散，自此未曾再有聯繫。

高雄地院審理，審酌曉雲接獲人妻告知許男實情後，卻仍不避嫌持續與對方密切來往，甚至一起出遊並發生性行為，還拍攝性愛影片，因此認為人妻求償有理由，衡酌雙方教育背景、經濟、家庭等情狀，判處曉雲須賠償12萬元。全案仍可上訴。