名模洪曉蕾和前夫王世均（現改名：王世騰）育有一雙兒女，過去考量隱私，很少PO小孩的正臉照；如今兒女長大了，洪曉蕾昨（3日）罕分享與孩子們的合照，三人均是高顏值。

洪曉蕾3日發文：「一定會有一個人，是因為你而來這個世界的」並Hashtag「走跳味蕾」、「能讓你變得孩子氣的關係都特別值得」。照片中，洪曉蕾18歲女兒Dora留著長直髮，小巧瓜子臉戴著一副眼鏡，乍看之下有一點張鈞甯的神韻，氣質滿點；而16歲兒子Arthur跟媽媽一樣有雙電眼，還對著鏡頭眨眼，俏皮又帥氣。

洪曉蕾的兒女是俊男美女。（圖／洪曉蕾臉書）

兒女的長相曝光後，許多網友留言大讚：「哇 鮮肉帥哥欸」、「小寶貝都長大了」、「你跟女兒都漂亮100分」、「Author 好帥Dora好美」、「哇哇哇...兒子也超帥氣的」。

洪曉蕾女兒身材遺傳媽。（圖／洪曉蕾臉書）

洪曉蕾過去PO過女兒穿紅色比基尼的背影照，皮膚光滑無瑕，身材穠纖合度，當時就被網友誇獎；王世均也曾分享與女兒走在街道上的背影，有感而發地說：「時間飛逝，轉眼女兒已經是大女孩」；畫面中，Dora留著浪漫的褐色長捲髮，身穿寶藍色細肩帶衣服，露出一雙修長美腿，身材有遺傳到名模媽洪曉蕾。