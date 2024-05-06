一名男子因為女友生日，他瞞著女友跑到U2去打工賺錢，就為了給女友買一個名牌包，但是沒想到那天打工到半夜，卻讓他看到這殘忍的一幕，女友居然別的男子進入包廂，讓男子相當難過。

這名男子在網路《Zuvio》發文，他表示為了女友生日，想給她一個大驚喜，跑到家附近的U2去打工，就是為了想賺點錢，給女友買一個名牌包包，沒想到，卻在打工期間，看到女友跟別的男子進入包廂，當時撞見後整個人傻住，直到兩人看完電影出來才上前理論。

而女友看到他整個嚇傻，一句話都說不出來，當下男子就提出了分手，更慘忍的是，事後還要去清理他們用過的包廂，看到包廂內激戰後的慘況，垃圾桶內還有用過的「套子」，男子突然感覺到慶幸，恭喜自己脫離苦海了，還好名牌包還沒買。

網友看到這篇文章，紛紛留言表示：「還好不是送完包包才發現」、「恭喜你下一個會更好」、「這世間就是這樣巧」、「賺錢讓自己過得更好」、「恭喜脫離苦海」、「加油!!下一個會更好」。