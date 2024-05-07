台中市警局一分局西區派出所巡佐賴龍興與警員沈宗翰，日前接獲臺灣銀行中區分行緊急通報，成功阻止一起詐騙事件，讓75歲陳姓老翁免於財產損失，這起事件也突顯了，銀行員工與警方在打擊金融詐騙中的重要角色。

據了解，陳姓老翁在臺灣銀行想匯款新臺幣8.5萬元，給一名自稱是美國軍醫的外國網友。該網友自稱因提早終止合約，需要支付違約金，因而向老翁求助。李姓行員在處理過程中發現有異，進一步調查賬戶資料，顯示有異常金流往來，這引起了行員的警覺，隨即報警處理。

員警到場後，詳細詢問老翁與解釋，揭露這是典型的「假交友真詐騙」手法。員警表象老翁說明，詐騙集團通常會利用社交媒體如LINE、Instagram或Facebook等平台，對目標對象進行長期的情感操縱，待建立起信任後，再以各種藉口要求匯款。幸虧有員警與行員的即時介入，老翁最終未將款項匯出，避免財務損失。

第一警分局呼籲，面對網絡交友，必須保持高度警覺。不應輕信網友突然提出的財務需求，尤其是那些素未謀面的網友。警方強調，任何涉及金錢的要求都應詳細核實，並建議在遇到類似情況時應立即與警方或專業人士聯繫。

民眾可以撥打110或165反詐騙專線尋求幫助，確保自己的財產安全，避免成為詐騙的受害者。透過社區與警方的合作，我們能夠共同打造一個更安全的金融環境。