《經常請吃飯的漂亮姐姐》導演安畔錫回來了！浪漫愛情韓劇《畢業》本週末即將開播，劇中描繪昔日是師生關係的男女主角，10年後成為補習班同事的心動秘戀，是韓劇「姐弟戀匠人」安畔錫導演睽違整整5年的最新力作。

9日導演與男女主角鄭麗媛、魏化儁出席記者會，導演對作品展現滿滿愛惜之情，甚至拍到忘我，「我總是覺得新的作品拍得最好，因為前作裡大家都不知道的失誤也改善了。這次到拍攝結束時，我已不記得所有角色的本名。」他當場秀出手機裡寫著角色名字與對照演員本名的名單，惹得現場記者紛紛大笑。

《畢業》女主角鄭麗媛劇中飾演補習班名師「徐慧真」，曾是她學生的男孩變身為男人跟她一起教書，心房逐漸被對方佔據。鄭麗媛近年接連演出《魔女的法庭》、《檢察官內傳》與《爭鋒相辯》而被封為「法界專業戶」，常要背出專業又繁複的台詞，以菁英律政美女形象深植人心，久違演出浪漫愛情劇，她自稱《畢業》拍出她個人代表作，原因是她一直很想和安畔錫導演合作，當初連劇本都沒看就決定要演出，越拍越覺得當初接拍的決定太正確了，「能演出這麼有趣的劇本真的像夢一樣，讓我覺得一切都像是命中注定，所以我自認我遇到了人生的代表作品。」

魏化儁以《魷魚遊戲》帥哥警察紅遍全球，其後以動作男星站穩演藝圈，《畢業》是他首度以男主角身分主演的浪漫愛情劇，也終於不是演出單向愛戀別人的角色。他形容《畢業》裡他演出小10歲的學生「李俊豪」個性非常勇往直前，「他好像沒有極限，有裝傻的一面，感覺是愛情高手，懂很多的樣子，但同時他又很笨拙。」被問到現在很多男演員演出小鮮肉、小奶狗，大大撼動觀眾姊姊們的心，他笑著回答想要成為「小鮮肉最新代名詞」！至於接檔熱門劇《淚之女王》，他直言毫無壓力，「我們的作品可以看到完全不同類型裡、不同魅力的演技，我相信大家會因為有不同感受而喜歡《畢業》。」

《畢業》未開播就期待感爆棚，因為補習班老師作息特性，私生活都是晚上10點才開始，最新預告中兩人在下了班的補習班教師辦公室密會，魏化儁捧著鄭麗媛的腦後，雙唇準備靠近，預告影片定格在「接吻前一秒」，讓觀眾看得心臟狂跳！而《畢業》也是安畔錫與魏化儁繼《漂亮姐姐》後二度合作，《畢業》中超過一半演員演過《漂亮姐姐》，導演透露選角除了最注重演技之外，更希望劇中角色一看就是現實生活中存在的人物，實力派班底再度回鍋，打造接檔《淚之女王》的最強心動羅曼史！