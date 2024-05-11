高雄市三民區大順二路與大豐二路口，昨天（10日）晚間7時許，一名男子頭戴慶生帽，站在斑馬線上表演雜耍戲碼，不停往天空丟棍棒，再俐落地接下，就這樣維持了10多秒，最後甚至還脫帽感謝正在停紅燈的「觀眾」們。轄區警方表示，男子此舉已違反道路交通管理處罰條例，可罰500元；後續將通知本人到案說明。

棍棒在天空飛起，又俐落地接下，厲害的雜耍技巧令人看得入迷，不過位置卻在大馬路的斑馬線上，讓等待紅綠燈的民眾看了霧煞煞，不曉得男子用意。警方表示，男子於馬路上雜耍，足以阻礙交通，恐違反道路交通管理處罰條例」第78條1項4款，可處新台幣500元罰鍰；三民二分局將持續調閱監視器查明違規人身分並釐清違規原因。

文化局表示，各類型展演活動，包含街頭藝人演出，皆應事先取得展演場所管理人許可；

若展演場所管理人要求演出需有相關立案或登記文件，可依照相關立案演藝團隊或街頭藝人登記證等規定辦理。

有關登記這管理，若街頭藝人展演活動內容，與登記證申請內容不符，或是將登記證轉讓或供他人使用等違規情事，經勸導者仍違規使用，本局得廢止其登記證，並自廢止之日起一年內 不得申請。展演活動若違反各場所管理相關辦法，則依各管理單位辦理。