新北市長侯友宜今（14）日上午主持警察局「警政工作會報」，會議開始前提及全國矚目的三重滅門血案，對警察局同仁能在第一時間能掌握凶嫌行蹤，立即逮捕犯嫌，得以安定民心，要向辛苦的警察同仁表達感謝跟慰勉。
會中土城分局專題報告「0403地震協助救災應變作為」，在災區部署警力人車管制、清查居民及確實完成疏散，並對已撤離住戶的受災建物持續派遣警力加強巡邏、守望。侯友宜對警察同仁堅守崗位，維護民眾生命及財產安全的作為表示肯定。
另外，婦幼警察隊報告「性私密影像犯罪防制執行概況」，隨著網路時代發展，性騷擾與性別暴力不再侷限於現實生活中，在網路上散播未經當事人同意的私密影像、利用數位科技製作不實性影像都有可能構成所謂的「數位性別暴力」。
侯友宜強調，兒少性剝削、性犯罪在新北市絕對是零容忍，要嚴肅面對，嚴格追究性影像的來源，從源頭加強查緝，遏止歪風。
最後侯友宜提醒，下個月端午節連續假期，警察局對交通易壅塞地點和風景區加強交通疏導要做好準備，因應民眾返鄉、出遊人潮，保持交通順暢。
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