因應兩岸軍事情勢威脅，國軍去年修頒「國軍常設交戰規定」（ROE），並在今年漢光40號演習兵推首驗證。國防部今天表示，已將ROE及授權矩陣圖均併同作戰指導下發作戰層級，使官兵執行任務有依據。

針對這次漢光電腦兵推的實際執行情形及效益，參謀本部作計室處長董冀星少將表示，相較過往5天4夜兵推，此次增加3天期程驗證敵由演轉戰、快速攻台應處能力，並檢視平戰轉換期間，國軍提升指揮機制、增加戰備兵力及部隊快速分散部署等行為。

董冀星說，這次演習亦就由想定狀況，進一步驗證任務式指揮、分散式指管機制，確保各部隊能夠遂行獨立防衛作戰任務；另外，也首次在聯合作戰指揮中心（JOCC）的作戰、情報及政戰中心納編法制官，執行作戰任務審查及法律諮詢，確保軍事行動的合法性。

同時，各作戰階段的交戰規則（ROE）及授權矩陣圖均併同作戰指導下發至作戰層級，使官兵執行任務有所依據。