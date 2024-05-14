520總統就職大會，將於1月19日進行預演，北市交大公布相關交管措施，呼籲用路人經過注意，以維交通安全及秩序。

一、管制時間：(視狀況提前或延後)

（一）第1階段：5月19日上午9時至下午1時。

（二）第2階段：5月19日下午1時至6時。

二、管制區域：

（一）第1階段：重慶南路(寶慶路至貴陽街)、凱達格蘭大道(重慶南路至懷寧街)、寶慶路靠北廣場側2線道（含重慶南路、不含懷寧街）。

（二）第2階段：北起永綏街、襄陽路(不含)及沅陵街(含)、東至公園路(不含)、南至愛國西路(不含)、西至桃源街(不含)等區域。

三、管制措施：

（一）桃源街與寶慶路、桃源街與長沙街、桃源街與貴陽街、中華路與寶慶路、中華路與長沙街及中華路與貴陽街，管制車輛往東行駛。

（二）重慶南路與愛國西路、博愛路與愛國西路，管制車輛往北行駛。

（三）公園路與凱達格蘭大道、公園路與貴陽街口，管制車輛往西行駛。

（四）重慶南路與襄陽路及懷寧街與襄陽路，管制車輛往南行駛。

警方呼籲，請用路人隨時收聽警廣路況報導，提前改道避開管制區，並遵守員警指揮疏導，以免耽誤行車時間，俾共同維護交通順暢與安全。