《女巫前傳》是20年來備受觀眾喜愛的音樂劇，現在則被改編成電影《魔法壞女巫》，將於今年11月底登上大銀幕，死忠粉絲引頸期待、華麗壯觀。將由奧斯卡影后楊紫瓊搭上「歐美樂壇小天后」亞莉安娜主演，2人先前在奧斯卡頒獎典禮上相見歡，亞莉安娜更是直撲楊紫瓊，表示跟她合作受益良多，更在之後成為好友。

電影還未上映就先轟動影壇，《女巫前傳》一直是百老匯數一數二最受歡迎的音樂劇，在選角過程也多次讓大眾好奇，到底誰會演出分別演出2位經典的女巫角色，最後落在流行天后亞莉安娜、東尼獎得主辛西婭艾利沃身上，這也將會是亞莉安娜首度挑大樑演出，表現十分令人期待。

《魔法壞女巫》一片由曾執導《瘋狂亞洲富豪》的知名臺灣裔美國電影導演朱浩掌鏡，這部電影是關於《綠野仙蹤》童話故事中的女巫起源故事的第一章，《魔法壞女巫》的第二章將於2025年11月26日全球獻映。