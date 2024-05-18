看電影是許多民眾的休閒娛樂之一，不過大家有沒有想過，為何電影院的椅子幾乎都是「紅色」，連布幕也採用紅色設計。專家表示，人體的眼睛夜晚時靠「桿狀細胞」處理視覺，桿狀細胞對綠色最敏感，對紅色最容易喪失辨色能力，因此電影院座椅和布幕多半選擇紅色，關燈後比較不影響民眾觀影。許多網友驚呼「長知識了」。

「為什麼電影院座椅大多是紅色的？」文化部曾在臉書發文分享冷知識，因為電影院希望觀眾把視線聚焦在前方的螢幕上，為了讓座椅能夠隱形，他們用了彩虹7種色光中的紅色，因為紅色是人體在低光源環境下，最容易喪失辨識能力的顏色。

原因曝光後，一票網友直呼「原來如此，長知識了！」一名內行網友補充說明，黑色才是最讓人喪失變色能力的顏色，而且也是反光最弱的顏色，影廳不敢用全黑的椅子，是怕民眾中途進場找不到位子，不過其實有些小影廳是用灰色椅子。

破解謠言的網站《萊姆酒吐司》曾解釋，人體的眼睛構造分為「錐狀細胞」與「桿狀細胞」，白天是由「錐狀細胞」來處理視覺，夜晚則靠「桿狀細胞」，桿狀細胞對光很敏感，以紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫7種顏色來說，桿狀細胞對綠色最敏感，對紅色則最容易喪失辨色能力，因此電影院座椅和布幕多半選擇紅色，關燈後比較不影響民眾觀影。