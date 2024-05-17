前旅長巫姓男子帶著小三投宿台中國軍英雄館時，被佯裝成旅館服務生的楊姓太太和徵信社業者誘騙開門，巫男不滿強調與小三只是朋友，事後對楊女提告，楊女遭判拘役15日、得易科罰金、可緩刑定讞。楊女不滿反告，高雄地院認為，楊女透過徵信社取得相關偷情關鍵畫面，巫男已侵害楊女配偶權益，需賠償楊女15萬元，可上訴。

楊姓女士官和巫男早就因外遇疑雲吵得不可開交，楊姓女士官私下特地委託翁姓、鄭姓徵信業者調查。

業者發現，巫男和一名美髮店老闆娘過從甚密，兩人會一起看電影、出遊恆春、入住墾丁汽車旅館，甚至還上壽山忠烈祠觀景台拍下甜蜜合照。巫男甚至會陪小三看婦產科，還多次上演溫馨接送情，在小三的美髮店過夜。

2022年3月20日凌晨業者跟監發現，巫男帶著一名女子投宿台中國軍英雄館，楊女收到線報立刻趕往現場。

3人商議後，由鄭男佯裝成旅館服務生敲門，謊稱因地震需進房檢查線路，楊女老公不疑有他開門，楊女見時機成熟，和業者拿著攝影器材就衝進房內攝影，但當場只拍到老公穿著四角內褲的畫面，小三也沒脫衣，現場一片尷尬。

巫男對此惱羞成怒，事後對楊女及翁、鄭2名徵信業者提告妨害自由，法官認為楊女等3人用詐術誘騙巫男打開房間門，判3人拘役15日，得易科罰金，緩刑2年。楊女不服上訴，法官強調「配偶權並非無限上綱」，夫婦仍可保有私領域，最後駁回楊女上訴，維持原判決定讞。

但楊女不滿巫男出軌還告她，也對小三及巫男提告求償，小三最後願賠15萬元和解，但巫男仍堅持不低頭認錯。高雄地院認為，巫男確實曾跟小三過從甚密，兩人出遊過程如同交往中男女朋友般親密，情人節還一起過夜，認定巫男已侵害楊女配偶權益，應賠償15萬元，可上訴。