台灣設計科系年度盛事，提供專屬舞台讓青年學子發表創作的「青春設計節」16日在駁二藝術特區揭開序幕，即日起至5月19日，匯集27校49系，於駁二藝術特區大勇區C5、P2、P3，及蓬萊區B3、B4、B6共6棟倉庫展出。開幕典禮不僅有實踐大學高雄校區時尚設計系精彩服裝設計走秀，也由高雄市政府文化局副局長簡嘉論與學校、企業、設計師代表戴上具有模糊效果的主視覺造型眼鏡，呼應青春設計節鼓勵青年學子勇敢突破框架、以設計創造時代新視野的精神！

青春設計節開幕儀式由文化局副局長簡嘉論與學校、企業、設計師代表戴上具有模糊效果的主視覺造型眼鏡。（圖／高雄市文化局）

簡嘉論特別勉勵即將踏入下一階段，告別青春的年輕學子們，青春是朦朧不清、充滿挑戰的，還好身旁總是有夥伴並肩作戰，青春設計節邁入第15屆，如同12年前他也擔任青春設計節的承辦人，繁雜又瑣碎的過程都有體驗過，回頭看都是深刻的養分。文化局也特別感謝支持青春設計節的企業夥伴，如馬玉山、台灣福興、城市商旅、宇建形象、屋物及樂誠創意等，慷慨贊助青春競賽獎金，民間與政府共同攜手力挺青年設計，嘗試各種可能，勇敢創新。

青春設計節開幕儀式由實踐大學高雄校區時尚設計系帶來精彩服裝設計走秀。（圖／高雄市文化局）

馬玉山執行總監蔡文智表示，多年來力挺青春，每年總是能在青春設計節的展場中看見許多天馬行空的創新設計，令人驚豔。參展學校代表義守大學校長古源光則指出，人工智慧雖然先進，但無法取代腦袋中的創意，希望同學們持續加油，把熱情融入作品。

國際主題展區「人：Heart Driven」，參展各國設計師善用科技為人心所需找到解方。（圖／高雄市文化局）

為提升青春設計節的廣度與深度，駁二藝術特區除了大勇、蓬萊倉庫的校系展區外，設置「獨立展區」，突破畢展框架，以小單位模式展出來自不同校系、年級的優秀作品。更特別規劃國際主題展區「人：Heart Driven」，策展人曾熙凱與宮保睿表示，科技飛快進步，但設計最重要的核心是「人」，人性與想像力是不能用人工智慧取代的，而設計能夠善用科技為人心所需找到解方。「青春講堂」邀請到日本知名設計大師佐藤卓Taku Satoh談「可塑思考」；以及設計師曾熙凱、宮保睿、國際導演謝宇恩、數位藝術家Yaloo，共同對談AI時代面對當下浪潮的反思。

青春設計節匯集了設計相關科系的學子們將四年所學淬鍊，在青春設計節盡情揮灑創意。（圖／高雄市文化局）

每年最精采的青春創意設計競賽，邀請各領域代表設計師組成夢幻評審團，包含永真急制負責人聶永真、黑生起司藝術設計總監陳如薇、何理互動設計執行長葉彥伯、社計事務所執行長吳漢中、格式設計展策總監王耀邦及音樂人陳建騏等，經過評審層層評選，將於5／19（日）下午三點，與同期於高雄市電影館展出的青春影展共同舉辦頒獎典禮，公布年度最佳獎項。

駁二藝術特區更加碼辦理設計主題市集，以「盛夏擁抱」為題，在即將各奔前程的季節裡，聯手小蝸牛市集、青年設計師及在校學生打造質感設計市集，更推出似顏繪畢業照體驗、限定快閃酒吧、新秀獨立樂團熱情演出，要讓同學們留下美好青春回憶。5月16日至5月19日歡迎至駁二藝術特區觀展。