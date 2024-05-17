台灣設計科系年度盛事，提供專屬舞台讓青年學子發表創作的「青春設計節」16日在駁二藝術特區揭開序幕，即日起至5月19日，匯集27校49系，於駁二藝術特區大勇區C5、P2、P3，及蓬萊區B3、B4、B6共6棟倉庫展出。開幕典禮不僅有實踐大學高雄校區時尚設計系精彩服裝設計走秀，也由高雄市政府文化局副局長簡嘉論與學校、企業、設計師代表戴上具有模糊效果的主視覺造型眼鏡，呼應青春設計節鼓勵青年學子勇敢突破框架、以設計創造時代新視野的精神！
簡嘉論特別勉勵即將踏入下一階段，告別青春的年輕學子們，青春是朦朧不清、充滿挑戰的，還好身旁總是有夥伴並肩作戰，青春設計節邁入第15屆，如同12年前他也擔任青春設計節的承辦人，繁雜又瑣碎的過程都有體驗過，回頭看都是深刻的養分。文化局也特別感謝支持青春設計節的企業夥伴，如馬玉山、台灣福興、城市商旅、宇建形象、屋物及樂誠創意等，慷慨贊助青春競賽獎金，民間與政府共同攜手力挺青年設計，嘗試各種可能，勇敢創新。
馬玉山執行總監蔡文智表示，多年來力挺青春，每年總是能在青春設計節的展場中看見許多天馬行空的創新設計，令人驚豔。參展學校代表義守大學校長古源光則指出，人工智慧雖然先進，但無法取代腦袋中的創意，希望同學們持續加油，把熱情融入作品。
為提升青春設計節的廣度與深度，駁二藝術特區除了大勇、蓬萊倉庫的校系展區外，設置「獨立展區」，突破畢展框架，以小單位模式展出來自不同校系、年級的優秀作品。更特別規劃國際主題展區「人：Heart Driven」，策展人曾熙凱與宮保睿表示，科技飛快進步，但設計最重要的核心是「人」，人性與想像力是不能用人工智慧取代的，而設計能夠善用科技為人心所需找到解方。「青春講堂」邀請到日本知名設計大師佐藤卓Taku Satoh談「可塑思考」；以及設計師曾熙凱、宮保睿、國際導演謝宇恩、數位藝術家Yaloo，共同對談AI時代面對當下浪潮的反思。
每年最精采的青春創意設計競賽，邀請各領域代表設計師組成夢幻評審團，包含永真急制負責人聶永真、黑生起司藝術設計總監陳如薇、何理互動設計執行長葉彥伯、社計事務所執行長吳漢中、格式設計展策總監王耀邦及音樂人陳建騏等，經過評審層層評選，將於5／19（日）下午三點，與同期於高雄市電影館展出的青春影展共同舉辦頒獎典禮，公布年度最佳獎項。
駁二藝術特區更加碼辦理設計主題市集，以「盛夏擁抱」為題，在即將各奔前程的季節裡，聯手小蝸牛市集、青年設計師及在校學生打造質感設計市集，更推出似顏繪畢業照體驗、限定快閃酒吧、新秀獨立樂團熱情演出，要讓同學們留下美好青春回憶。5月16日至5月19日歡迎至駁二藝術特區觀展。
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