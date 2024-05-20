美國飛機製造商波音，近年因旗下737 MAX客機狀況頻傳，新機訂單不是延遲就是被取消；客戶轉向空中巴士採購，也得排隊排上好幾年。國際航空旅遊顧問法比安直言，全球的航空公司正面臨飛機延遲退役，「棺材機」重出江湖，加入營運行列。

1999年生產的空巴A320客機（機身編號N503JB），隸屬於美國一家低成本航空公司捷藍航空。該架單走道客機原本2021年已送到亞利桑那州沙漠等著拆解，結果「又被找回來繼續載客」。

美國亞利桑那州因氣候乾燥，是許多客機封存、拆解的最後去處。（示意圖。圖：shutterstock/達志）

「棺材機的意思是說，它本來已屆齡退役，但這幾年航機交付進度嚴重落後，連拆都沒機會拆，只好拿回來飛」，法比安解釋，新機交不出來的原因，除了波音自己的品質問題，空巴也有引擎疑慮。

法比安在臉書粉專指出，全球約1000架空巴客機受限引擎問題不能飛，整個檢查要等到2026年才會完成；舊機不能飛、新機還沒來，航空公司面臨疫情復甦後的大搶客時代，只好讓更老的飛機重返前線。

航空公司最擔心運能不足，法比安直言，運能不足已讓捷藍航空在第一季虧損逾7億美元（約226億新台幣），甚至得自砍航線。連英國航空都跑去買6架中古A380，可見市場競爭多激烈。

不過「棺材機」僅是形容，客機老舊與飛安風險不能畫上等號，任何飛機就算從沙漠裡拉回來，也必須經過適航認證才能上線。法比安認為，在波音認證沒著落、空巴引擎沒改善前，搭到老飛機的情況可能要持續2至3年，大家一起繼續懷舊吧！