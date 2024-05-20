南投縣中寮鄉廣興村頂城地區住戶無自來水，長期仰賴山泉水，立委馬文君2019年獲悉召集相關單位會勘，解決工程用地及路權取得等問題，獲水利署及自來水公司共6416萬元補助，預定3個月內發包自來水延管工程，居民開心說「終於有自來水，不怕冬季枯水期沒水可用」。
馬文君指出，南投縣多高山、丘陵，很多地區居民長期仰賴山泉水，得自己找水源、拉管線，中寮鄉廣興村頂城地區約百戶居民長久以來都仰賴靠山泉水，不過每逢冬季枯水期，居民就面臨無水可用的窘境，自來水成為居民最深切的期盼，2019年她獲悉立即前往了解，並向中央爭取施設自來水延管工程。
馬文君說，當時她召集邀集陳情人、村長、縣府及相關單位進行多次會勘，解決工程用地取得、路權取得等問題，水利署日前將該區納入「無自來水地區供水改善計畫」，16日核定延管工程費3097萬元，路修費318萬元，合計3415萬元，自來水公司並補助管線汰換費3000萬元，總工程費共6416萬元，初期共53戶受益，廣興村自來水普及率將從56.33％提升至69.48％，預定3個月內發包。
中寮鄉長廖宜賢、中寮鄉民代表會主席蔡昭智表示，中寮廣興村頂城巷第一階段將有53戶受益，期望自來水延管工程早日完成，另有44戶尚待土地取得完成，立委馬文君再提報水利署核定，即可全面解決廣興村飲用水的問題。
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