南投縣中寮鄉廣興村頂城地區來水延管工程，獲水利署及自來水公司共6416萬元補助，預定3個月內完成發包。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

立委馬文君代南投縣中寮鄉廣興村頂城地區居民向中央爭取施設自來水，歷時5年終於有好結果，為居民感到開心。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

水利署及自來水公司共補助6416萬元，興建中寮鄉廣興村頂城地區自來水延管工程，第1階段共53戶受益。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣中寮鄉廣興村頂城地區住戶無自來水，長期仰賴山泉水，立委馬文君2019年獲悉召集相關單位會勘，解決工程用地及路權取得等問題，獲水利署及自來水公司共6416萬元補助，預定3個月內發包自來水延管工程，居民開心說「終於有自來水，不怕冬季枯水期沒水可用」。

馬文君指出，南投縣多高山、丘陵，很多地區居民長期仰賴山泉水，得自己找水源、拉管線，中寮鄉廣興村頂城地區約百戶居民長久以來都仰賴靠山泉水，不過每逢冬季枯水期，居民就面臨無水可用的窘境，自來水成為居民最深切的期盼，2019年她獲悉立即前往了解，並向中央爭取施設自來水延管工程。

馬文君說，當時她召集邀集陳情人、村長、縣府及相關單位進行多次會勘，解決工程用地取得、路權取得等問題，水利署日前將該區納入「無自來水地區供水改善計畫」，16日核定延管工程費3097萬元，路修費318萬元，合計3415萬元，自來水公司並補助管線汰換費3000萬元，總工程費共6416萬元，初期共53戶受益，廣興村自來水普及率將從56.33％提升至69.48％，預定3個月內發包。

中寮鄉長廖宜賢、中寮鄉民代表會主席蔡昭智表示，中寮廣興村頂城巷第一階段將有53戶受益，期望自來水延管工程早日完成，另有44戶尚待土地取得完成，立委馬文君再提報水利署核定，即可全面解決廣興村飲用水的問題。