女星徐冬冬擁有前凸後翹的身材和E級上圍,被封為大陸第一美胸。去年8月與大她15歲的前男友尹子維復合,今年2月訂婚,本月底將舉行婚宴。沒想到婚禮前夕,徐冬冬過去替性感雜誌所拍的辣照卻被翻出盜賣,部分還是當年未出刊的走光照,引來徐冬冬喊告。而尹子維發文支持未婚妻,表示:「我很幸運」。

徐冬冬過去演過電影《大嫂》、《西虹市首富》,如今在成為人妻前夕,她2018年替雜誌《男人幫》拍的一組清涼寫真卻在網上瘋傳。對此,徐冬冬表示當年她確認過且已經出刊的照片可以發布,然而「我當時拍攝雜誌時走光的照片,和雜誌未發表的許多照片,是誰賣給這些部落客的?這是合理的嗎?」,並放話:「除了正刊登出的,其他未正刊登出的走光照和未授權大量照片都在收集證據中」,強調「我會告到底」。

徐冬冬和尹子維今年2月訂婚。(圖/翻攝自徐冬冬微博)

有網友酸說:「拍裸照就拍裸照?還走光照,可真會給自己洗白」,徐冬冬爆氣回嗆:「老娘就是拍的男人裝怎麼了!裸不裸是當年正刊發售的!允許發就允許拍!我從來不洗白自己!你呢?」,並透露當時拍雜誌時,自己提前了1個半小時到現場,還帶了很多食物給大家,沒想到拍攝後見到照片,許多成品都將她臉裁掉只剩下身體。原本她覺得很有挫敗感、很受傷,但後來轉念一想:「剛剛步入業界的時候,就算是一個小時的替身我也很開心的」。

徐冬冬嗆網友。(圖/翻攝自徐冬冬微博)

另外,網上還流出一支徐冬冬穿性感透視內衣走秀的影片,她解釋:「這是內衣品牌的活動走秀,台下也沒有大咖,只有品牌方。我接的這個活動,活動方要求穿她們的品牌,就這麼簡單。」而尹子維也力挺徐冬冬,說網上流傳的寫真照他都有看到,「我只想說我很幸運,我的未婚妻能夠拍出一般人表現不出的性感、性格和美麗。 I am lucky to have such a strong, sexy, beautiful woman by my side!」而網友紛紛笑說又被撒了一波狗糧,回應:「知道了!你的未婚妻」、「她好可愛,大大方方不卑不亢」、「so sweet」。

尹子維回應徐冬冬性感照瘋傳。(圖/翻攝自尹子維微博)