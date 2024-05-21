女星徐冬冬擁有前凸後翹的身材和E級上圍，被封為大陸第一美胸。去年8月與大她15歲的前男友尹子維復合，今年2月訂婚，本月底將舉行婚宴。沒想到婚禮前夕，徐冬冬過去替性感雜誌所拍的辣照卻被翻出盜賣，部分還是當年未出刊的走光照，引來徐冬冬喊告。而尹子維發文支持未婚妻，表示：「我很幸運」。

徐冬冬過去演過電影《大嫂》、《西虹市首富》，如今在成為人妻前夕，她2018年替雜誌《男人幫》拍的一組清涼寫真卻在網上瘋傳。對此，徐冬冬表示當年她確認過且已經出刊的照片可以發布，然而「我當時拍攝雜誌時走光的照片，和雜誌未發表的許多照片，是誰賣給這些部落客的？這是合理的嗎？」，並放話：「除了正刊登出的，其他未正刊登出的走光照和未授權大量照片都在收集證據中」，強調「我會告到底」。

徐冬冬和尹子維今年2月訂婚。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

有網友酸說：「拍裸照就拍裸照？還走光照，可真會給自己洗白」，徐冬冬爆氣回嗆：「老娘就是拍的男人裝怎麼了！裸不裸是當年正刊發售的！允許發就允許拍！我從來不洗白自己！你呢？」，並透露當時拍雜誌時，自己提前了1個半小時到現場，還帶了很多食物給大家，沒想到拍攝後見到照片，許多成品都將她臉裁掉只剩下身體。原本她覺得很有挫敗感、很受傷，但後來轉念一想：「剛剛步入業界的時候，就算是一個小時的替身我也很開心的」。

徐冬冬嗆網友。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

另外，網上還流出一支徐冬冬穿性感透視內衣走秀的影片，她解釋：「這是內衣品牌的活動走秀，台下也沒有大咖，只有品牌方。我接的這個活動，活動方要求穿她們的品牌，就這麼簡單。」而尹子維也力挺徐冬冬，說網上流傳的寫真照他都有看到，「我只想說我很幸運，我的未婚妻能夠拍出一般人表現不出的性感、性格和美麗。 I am lucky to have such a strong, sexy, beautiful woman by my side!」而網友紛紛笑說又被撒了一波狗糧，回應：「知道了！你的未婚妻」、「她好可愛，大大方方不卑不亢」、「so sweet」。

尹子維回應徐冬冬性感照瘋傳。（圖／翻攝自尹子維微博）