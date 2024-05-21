台中捷運綠線21日驚傳持刀砍人案件釀3傷，其中17歲呂姓少身中三刀，相當嚴重，經手術後轉加護病房觀察中。（潘虹恩攝）

台中捷運綠線21日驚傳持刀砍人案件釀3傷，其中17歲呂姓少身中三刀，相當嚴重，經手術後轉加護病房觀察中。呂姓少年的父親表示，據了解兒子是第1個被砍的，並馬上打電話來說「爸我被砍了」，包括背部胸口刀傷都很嚴重，實在「太離譜！」認為中捷應安排保全人員隨車，或盡速檢討改善。

中捷綠線21日上午11點多傳出持刀傷人案，1名男子自水安宮站上車後，因不明原因突持刀砍向同車廂民眾，造成約呂姓少年胸口、肩膀及手臂有2處撕裂傷，27歲許姓男子臉頰約8分撕裂傷，雙雙送往林新醫院治療，經民眾勇敢上前聯手壓制才未造成更多傷亡。

據悉，呂姓少年身中三刀，胸部深可見骨，手術後仍有氣胸，插管收治在加護病房。呂父受訪表示，據了解兒子是第1個被砍的，事發後馬上打電話來說「爸我被砍了」，令他錯愕不已「為何在校被砍？」，才發現兒子不在學校，但未請假，尚不知原因。

呂父表示，兒子背部筋被砍斷，胸口也砍到骨頭斷，還有手臂刀傷也很長，要在加護病房觀察1個晚上，心疼不已。他更直呼中捷發生此事件「太離譜！」，對中捷更沒信心，「尤其每年521是不是大家都會更不敢搭乘？」，希望中捷車廂能安排隨車保全，或是增設更多按鈕等等，希望有更好的措施，不然被砍就自認倒楣嗎？