大平國小獲得獲得代表台灣前往美國參加2024年「貝比魯斯世界少棒錦標賽」資格，但缺乏出國經費，憂心不已。（大平國小提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣大平國小少棒隊5月17日奪得台灣貝比魯斯棒球聯盟全國選拔賽冠軍，預訂8月1日出國比賽，但出國經費高達近500萬元，球員們在奪冠的喜悅之餘，也開始憂慮龐大的出國經費，屏東縣長周春米、議員潘芳泉獲知相當關心，協助學校提出計畫申請補助，也期盼善心企業伸出援手。

大平國小校長黃文聰表示，貝比魯斯正式賽程11天，含交通、移地訓練、參加當地小型賽事，共21天，奪冠後與去年冠軍宜蘭蓬萊國小討論，得知赴美參賽經費高達近500萬，去年他們靠著義美及鴻海創辦人郭台銘協助，才籌措完成出國預算，今年距離8月出國只有2個多月時間，只能努力向外求援，「無論比賽或募款，我們都會努力到最後一刻！」

大平少棒總教練尤建程說，原訂8月1日出國，全校學生僅70人，球員就佔34位，多數球員家庭都不富裕，部分生活還需領取政府相關補助，出國比賽可能是這輩子唯一一次機會，奪冠後的甜蜜煩惱，難度不輸比賽拿到冠軍杯，小朋友們也憂心問說：「我們去得成嗎？」

屏東縣議員潘芳泉昨天特地前往學校關心，他說，縣長周春米請他先到學校了解狀況，今天將在縣府開會討論，「貝比魯斯世界少棒錦標賽」雖有國家代表隊性質，但不是教育部核准的國際賽事，政府補助的資源有限，縣府還是會協助學校提出計畫申請補助，持續向中央爭取經費，讓孩子能順利出國，為國爭光。

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟，1951年成立至今，與威廉波特世界少棒聯盟、美國小馬聯盟齊名。