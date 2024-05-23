台中捷運日前發生隨機砍人案，沒想到在隔天22日晚間，香港水泉澳廣場的一家連鎖快餐廳也發生隨機砍人案！一名43歲男子持刀襲擊女收銀員造成多處受傷，有熱心民眾手持鐵梯和警告牌狂砸嫌犯，合力將嫌犯壓制逮捕。

當時很多民眾見義勇為，上前合力逮捕嫌犯。（圖／翻攝微博橙新聞）

根據港媒綜合報導，香港警方昨天（22日）晚間7時許，接獲民眾報案，指出一名男子在水泉澳廣場一家連鎖快餐店內，持一把約30公分長的菜刀襲擊一名50歲的女性收銀員後逃走，之後被路人合力制伏。

舉了解，女收銀員身上多處刀傷流血，雙手前臂及鼻子皆有4公分的刀傷。而在兇嫌逃跑過程中，該店的快餐店經理（46歲）以及男顧客（44歲）上前制止，頸部和臉部也被砍傷，另有一名懷孕女店員受到驚嚇，全被送往醫院治療。

而雙方對峙的驚險畫面也在網路上曝光，影片中可見，有人推送餐車阻止持刀男逼近，還有人使出蠻力扛摺疊鐵梯狂打他，而持刀男則用一塊「小心地滑」警告牌當盾牌，雙方一進一退，氣氛十分緊張。

有附近藥妝店店員受訪時指出，當時目擊持刀男與眾人對峙場面，還以為是在拍戲，不斷聽到有人在大叫「砍人啊」才發現是真的，然後有婦人見狀趕緊帶孩子離開現場。

而被捕的持刀林男手腳擦傷，稱頭痛不適被轉往大埔醫院治療。目前案件交由沙田警區重案組跟進。

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