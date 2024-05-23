南非海德堡3名男子，日前到當地一家超市內偷竊巧克力，被超市保全發現後，其中2人被保全抓到，關進超市的冷凍庫中約11小時。後來其中一名男子腹部突然出現劇痛，超商發現後報警，沒想到救護人員到場，當場被宣布死亡，警方正在對全案進行詳細的調查當中。

南非海德堡拉坦達，一名33歲男子班迪萊，在超市Shoprite偷竊，被保全關在冷凍庫約11小時，最終不幸身亡。（圖／Twitter／@Abramjee）

根據外媒綜合報導，南非海德堡拉坦達一名33歲男子班迪萊（Bandile Shabalala）19日上午和其他2名友人，到當地一間連鎖大型超市進行偷竊巧克力。後來被保全發現來不及逃跑，班迪萊和另一名友人就被關進超市的冷凍庫中。

而在事發當天下午4點左右，班迪萊最初表示想去廁所，過了一段時間後，他又向保全表示腹部劇痛，超市人員才撥打電話向醫護人員求助。但當醫護人員於4小時候，晚間8點58分才到場後，班迪萊就已經失去呼吸心跳，當場被宣告死亡。

後續根據南非警察局（SAPS）調查，發現原來當時班迪萊已經被關在冷凍庫中長達約11小時。後續將會解剖班迪萊的遺體進行驗屍，了解確切死因，目前全案仍持續進行調查當中。

事後，當地居民在受訪時表次，該間超市常常將小偷關進冷藏倉庫，通常只會關30分鐘，不知道為何這次關了11小時之久。消息曝光後也引起許多人不滿，紛紛到超市前面抗議，表示超商私刑懲罰太超過了。

對此，超市發言人表示，向受害者家屬表示哀悼，並透露「在全面調查結果出來之前，我們將採取必要的措施，我們無法評論該事件的細節，因為這是警察事務。我們始終全力合作，並向南非警察局提供所有可用信息，以協助他們的調查。」