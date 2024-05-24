一名女網友分享，她和男友色色過好幾次，但她卻一直無法和男友洗鴛鴦浴，因為她認為女生沖洗下體的姿勢超醜，覺得洗澡反而比愛愛更加赤裸，不知道各位女生都是怎麼克服的，引起網友討論，不少老司機表示，其實男友根本沒想那麼多，甚至不會在意你的洗澡姿勢醜不醜。

一名女網友昨在Dcard上分享，她和男友發生關係過好幾次，但對於「一起洗澡」這件事，她卻始終難克服心理障礙，因為她認為自己清洗屁股和下體的姿勢很醜，為了清潔乾淨，她需要張開雙腿蹲馬步沖水，導致她總覺得「洗澡比愛愛更赤裸」。

貼文引起了網友討論，不少女網友表示，一開始真的很害羞，覺得清洗的姿勢超醜，但後來發現男友根本沒想那麼多，於是就放開自我，照常清洗。「我都正常洗，男友偶爾還會湊過來檢查有沒有洗乾淨」、「洗澡時男友都在用小頭思考，他的大頭根本不會去在意你有什麼洗澡動作」。

另有網友則建議，如果原PO比較害羞，但又想跟男友一起洗澡，也可以在準備清洗下體的時候，請男友轉過身去。