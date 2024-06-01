性是健康生活很重要的一環，而吃對食物，對於提升性生活品質也有正面幫助。對此，醫師推薦5款性福食物，分別是富含Omega-3脂肪酸的魚類、花生和堅果、酪梨、橘子，以及黑巧克力，除了有助於男性重振雄風外，還具促進心血管健康的效果，值得納入日常飲食清單中。

泌尿科醫師白彝維在診所粉專發文分享，想拯救下半身性福，不妨可攝入以下5種食物：

1、魚類：吃鮭魚等富含Omega-3脂肪酸的魚類，有助於促進心血管健康，以及改善血液循環，幫助維持良好的性功能。建議平常可將肉類換成魚類，讓性功能更有力。

2、花生和堅果：不僅是零食良伴，其富含蛋白質、維生素E和鋅，有助於提高體內性激素水平，保持生殖系統健康，令性功能更加順暢。

3、酪梨：含有豐富的單不飽和脂肪酸、維生素E和鋅，有助於促進心血管健康和性激素的生成，在吃三明治或沙拉時，加入一些酪梨是不錯的選擇。

4、橘子：富含抗氧化劑，特別是植物化合物「類黃酮」，能提高氧氣、血液流動至生殖器官的效率，對於男、女性功能皆有正面幫助。

5、黑巧克力：含有豐富的可可，有助於增加血流，從而提升性刺激；還能使心情愉悅，增進性滿足感，絕對是夫妻在家必備聖品。