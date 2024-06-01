10年前，嘉義市一對機車行夫妻帶3個孩子到嘉義縣布袋鎮好美寮避風港出海口釣魚，為了救落水兒子，葉姓夫妻雙雙溺斃，雖孩童幸運被釣客救起，三兄弟卻成了孤兒，由姑姑夫妻撫養長大，加上社會捐款助學，3孩子陸續從興華中學畢業，今年最小的兒子葉錦勳錄取國防大學政治作戰學院心理及社會工作學系，除感謝姑姑、姑丈和社會的溫暖，也對天上的爸媽說「我上大學了，為我驕傲吧！」

葉錦勳錄取國防大學政治作戰學院心理及社會工作學系，和國防培育班空軍軍官學校兩校，希望投入軍校為國家盡心力，也能減輕家庭負擔，回憶2014那年，葉錦勳說他當時念小三，當天父親提議全家去海邊玩耍，沒想到快樂的午後卻發生意外，二哥走得太遠、陷入危險，父親、大哥和媽媽相繼下水相救，他因年紀小，只能束手無策在岸邊哭泣，最後在多名釣客和居民奮力相救下，哥哥救回來了，父母卻走了。

這場悲劇讓葉錦勳留下難以磨滅的陰影，經過10年，葉家三兄弟陸續從興華中學畢業，大哥讀陸軍專科學校、二哥讀吳鳳科大，葉錦勳也如願考上第一志願國防大學。

葉錦勳說，希望把自己走出傷痛的經驗、方法分享給大眾，會把大學所學付諸實踐，用力幫助他人，進一步說要感謝許多人，包含當時的嘉北國小校長許忠和發起救助，讓他們三兄弟就學、生活得到幫助，更感恩姑姑及姑丈多年來的照顧，最後，他要對天上的父母說「爸媽，我上大學了，為我而驕傲吧！」，對父母最深切思念展露無遺。

葉錦勳導師鄭世杰說，葉錦勳不管是學習或協助班務推動都表現得很積極，和同學相處融洽，很高興錦勳和兩個哥哥順利完成國、高中6年學業，期許走過傷痛的三兄弟能持續正向面對未來所有的挑戰。